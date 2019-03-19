都挺好 34（姚晨、倪大红、郭京飞、高露 领衔主演）

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► 剧情介绍**********

表面上无限风光的苏家，随着苏母（陈瑾 饰）的突然离世，瞬间分崩离析。意想不到的隐患层层显露，对毫无主见却又自私、小气的苏父（倪大红 饰）的安置和后续生活问题，打破了远在国外的大哥（高鑫 饰）与本城的二哥（郭京飞 饰）、小妹（姚晨 饰）三家的平静生活。父亲苏大强终于摆脱了妻子的铁腕，对几个孩子变本加厉，不断提出过分要求。在美国工作的老大苏明哲（高鑫 饰）回到国内，一心要挑起家庭重担，却力不能及不堪重负，致使妻子孩子与其不断疏远。一直啃老的老二苏明成（郭京飞 饰）毫无悔改之心，贪慕虚荣一心发财，从而导致事业和家庭的双重惨败。最不受父母待见，十八岁起就和家里断绝经济往来的老小苏明玉（姚晨 饰），曾发誓与这个家庭划清界限，却因亲情牵绊，再次搅进了苏家的泥潭之中，在苏家的一次次危机中出手相助。最终，苏家人明白到，虽然有血脉相连，但是一家人彼此间的沟通也不能忽视，终于实现了亲情的回归。