萬千星輝賀台慶 | 馬來西亞 | 視帝視后 | 出爐啦！！

【萬千星輝賀台慶2018】馬來西亞 視帝視后 出爐啦！

萬千星輝賀台慶2018咁開心唔好俾佢停！一於就宣佈埋馬來西亞視帝視后！！2018年套套劇集都咁精采！！真係好難揀！終於視帝視后出爐啦！就係《三個女人一個因》嘅黃智雯同《棟仁的時光》嘅袁偉豪！！恭喜曬兩位呀！！真係實至名歸呀！你地又有咩恭喜說話同佢地講？

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