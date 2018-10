美白水果王！芭樂讓你由黑轉白，預防癌症！但有一種人不能吃！

- in 其他

想補充維生素C嗎?除了依靠保健食品,或是大家熟知的奇異果之外,其實芭樂也具有豐富的維生素C

營養師指出,芭樂可以增加抵抗力、預防癌症,也能有助於對抗壓力、減低焦慮及不安的情緒,還能防止皮膚受損老化,還原黑色素及達到美白的效果。

吃芭樂好處多多,程涵宇營養師指出,常見水果中抗氧化力較優者,有桑椹、珍珠芭樂、巨峰葡萄三種,可清除自由基、促進膠原蛋白生成,防止皮膚受損老化,達到光防護作用,可以抵抗UVA、UVB所造成的傷害。



芭樂抗氧化能力優之外;程涵宇並表示,芭樂含有豐富的鐵、磷、鈣,尤其種子中,鐵的含量為熱帶果實中最多的。

至於以維生素C來說,葉子含量最高,再來是皮及果肉。



而且芭樂還含有丙胺酸、胱胺酸,能養顏美容、強化脾胃、改善牙齦出血,提高免疫力,也能預防高血壓、糖尿病及壞血症

但是,值得注意的是,每一種食材都有其好處,並非每個人都適合吃芭樂。

程涵宇營養師呼籲,芭樂果實含鉀量較高,容易使血鉀濃度提升,因此腎臟病患不宜多吃;

體質燥熱者也不宜食用。

另外,急性咽喉炎、急性腸胃炎患者是可以食用的。

