美白水果王！芭樂讓你由黑轉白，預防癌症！但有一種人不能吃！

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想補充維生素C嗎？除了依靠保健食品，或是大家熟知的奇異果之外，其實芭樂也具有豐富的維生素C

營養師指出，芭樂可以增加抵抗力、預防癌症，也能有助於對抗壓力、減低焦慮及不安的情緒，還能防止皮膚受損老化，還原黑色素及達到美白的效果。

吃芭樂好處多多，程涵宇營養師指出，常見水果中抗氧化力較優者，有桑椹、珍珠芭樂、巨峰葡萄三種，可清除自由基、促進膠原蛋白生成，防止皮膚受損老化，達到光防護作用，可以抵抗UVA、UVB所造成的傷害。



芭樂抗氧化能力優之外；程涵宇並表示，芭樂含有豐富的鐵、磷、鈣，尤其種子中，鐵的含量為熱帶果實中最多的。

至於以維生素C來說，葉子含量最高，再來是皮及果肉。



而且芭樂還含有丙胺酸、胱胺酸，能養顏美容、強化脾胃、改善牙齦出血，提高免疫力，也能預防高血壓、糖尿病及壞血症

但是，值得注意的是，每一種食材都有其好處，並非每個人都適合吃芭樂。

程涵宇營養師呼籲，芭樂果實含鉀量較高，容易使血鉀濃度提升，因此腎臟病患不宜多吃；

體質燥熱者也不宜食用。

另外，急性咽喉炎、急性腸胃炎患者是可以食用的。

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