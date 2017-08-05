第19話「女海賊アルビダの奮闘」【モンストアニメ公式】

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モンストアニメ公式チャンネルにて毎週土曜19時に最新話配信中！

■Next story

第20話「神殺しの提督ネイヴィス」

———-

第19話「女海賊アルビダの奮闘」

– あたしはアルビダ。海を駆け回る海賊だ。 –

ノストラダムスの予言の分析結果を受け、斑目社長と共にレンたちは日本を離れ台湾へ降り立った。

夜市での食事を楽しむのも束の間、レンたちの前に突如、空飛ぶ戦艦が出現！

戦艦の主、カレン・ネイヴィス提督の襲撃から逃げる海賊アルビダと謎の少女を守るため、レンたちのバトルが始まる！

■モンストアニメを見て解放の呪文を入力しよう

毎週配信されるモンストアニメの最後で、解放の呪文を発表！

【モンストアプリホーム＞「その他」＞「アニメ/解放の呪文」】から入力して、

ゲーム内で使用できる期間限定の特別な報酬を手に入れよう！

モンストアニメ19話の特別な報酬を受け取れる期間は

2017/8月/5日 19:00 〜 2017/8月/19日 18:59 まで！

■スタッフ

監督：浜名 孝行

ストーリー・プロジェクト構成：イシイジロウ

シリーズ構成・脚本：加藤 陽一

企画・原案：砂村 哲平

キャラクターデザイン原案：岩元 辰郎

モンスターデザイン原案・アートディレクター：近藤 雅之

アニメーションプロデューサー：大上 裕真

プロデューサー：平澤 直

音響制作：マジックカプセル

制作：XFLAG PICTURES／横浜アニメーションラボ／サンジゲン

製作：XFLAG PICTURES

■キャスト

小林 裕介（焔レン役）

金元 寿子（マナ役）

Lynn（水澤 葵役）

河西 健吾（影月 明役）

木村 珠莉（若葉 皆実役）

福島 潤（オラゴン役）

■エンディング・テーマ（ED）

辻村 有記「Light」

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