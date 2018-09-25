牛乳パックで 運動会 ちぎりパンサンドイッチの作り方【kattyanneru】

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今回は牛乳パックを使って、ロールパンのような丸いちぎりパンサンドイッチを作ってみました。少し小さめの大きさなので3~4個はぺろっと食べれる美味しさですよ！
◎牛乳パックでチーズツナオニオン ちぎりパンの作り方【kattyanneru】◎
▼今回使用した材料（20✕14cm型）▼
◎パン生地材料◎
・強力粉 140g・塩 3g・砂糖 10g・ドライイースト 2g・温めた牛乳 95g・バター 10g
◎サンドイッチ具材◎
・卵 1個・ツナ缶 1缶・玉ねぎ 1/2個・塩 適量・マヨネーズ 適量・スライスハム 4枚・きゅうり 1/2本・レタス 適量
＃ちぎりパン ＃運動会 ＃かっちゃんねる
▼使用している調理器具など▼
◎ホームベーカリー倶楽部 シリコンマット SJ1455◎
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