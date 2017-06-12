新型ハリアー CM動画 ①

新型ハリアー CM動画 ①

By hkdarenz
- 3 天 ago
- in 其他

新型ハリアーに爽快な加速感や燃費性能にこだわった2.0L直噴ターボエンジンを新採用。4WDターボ車にもかかわらず12.8km/L(JC08モード)の優れた燃費性能を実現。先進安全装備と多彩なカラーバリエーション、マニュアル感覚でスポーツ走行が楽しめる6速ATなど注目装備が満載。

Facebook Comments