新型ハリアー CM動画 ①

新型ハリアーに爽快な加速感や燃費性能にこだわった2.0L直噴ターボエンジンを新採用。4WDターボ車にもかかわらず12.8km/L(JC08モード)の優れた燃費性能を実現。先進安全装備と多彩なカラーバリエーション、マニュアル感覚でスポーツ走行が楽しめる6速ATなど注目装備が満載。
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