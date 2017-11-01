扯！索國政局震盪總理不保！外交部置蔡英文總統於險地？少康戰情室 20171031 (完整版)

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◆扯！索國政局震盪總理不保 外交部置蔡英文於險地？索羅門政局動盪早有風聲 國安外交拿不出出訪備案？蔡英文宣布南太6友邦免簽 新南向大放送暴國安風險？

◆ BBC報導台灣外交危機寫”呵呵” 看衰蔡政府？國民黨酸外長當小丑、特勤當藝人 踐踏尊嚴專業？昔馬出訪空姐自發性歌舞被罵翻 民進黨兩套標準？

◆總統允年增國防預算2% 台灣有條件跟大陸軍備競賽？時力問中選會是否支持獨立公投 民進黨敢接招？趙藤雄遭起訴求刑24年 救了柯P大巨蛋爛尾樓？

◆柯P：我們也在等今天 一腳踢開大巨蛋連任絆腳石？檢控李述德圖利遠雄求刑10年 下一箭射向馬英九？馬英九涉圖利大巨蛋另案偵辦 大巨蛋淪政治籌碼？

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立法委員（民） 鄭運鵬

民進黨副秘書長 徐佳青

資深媒體人 黃光芹

前總統府副秘書長 羅智強

資深媒體人 唐湘龍

律 師 葉慶元

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