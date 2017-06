可至下面連結觀看更多精彩翻譯影片喔!

http://forgetfulbc.blogspot.com/2017/05/cyanide3.html

最新國外影視及喜劇作品集散地:

http://forgetfulbc.blogspot.com

馬上加入粉絲專頁取得第一手的更新資訊:

http://www.facebook.com/bclowy

快樂氰化物 – 此「屁」非彼「屁」(中文字幕)

Credit:

https://goo.gl/hj5GBP

Copyright of this video is not claimed by the B.C. & Lowy channel. All rights retained by the copyright holder. The B.C. & Lowy channel does not monetize this video. It will be removed if requested by contacting the B.C. & Lowy channel.