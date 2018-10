如若巴黎不快乐 24丨Paris Unhappy 24（主演:张翰,阚清子,林雨申,张雅玫）【未删减版】

《如若巴黎不快乐》已经开播啦!帮助我们翻译更多的字幕,成为它独家的小主人吧。点击链接:https://goo.gl/tFosGA

Thank you for watching the show!Click the setting button – add subtitles to become a subber of " Paris Unhappy"! Let more people like you to enjoy it!Click here to get the help you need~ https://goo.gl/3RtIUo

※订阅优优综艺频道:https://goo.gl/7t9EnG

※订阅优优同步频道:https://goo.gl/KWavoj

※订阅优优经典频道:https://goo.gl/K1gnnH

※订阅优优独播频道:https://goo.gl/dKfS9o

※订阅优优英文频道:https://goo.gl/HDVZCU

※订阅欢乐传媒频道:https://goo.gl/D8EHC4

※关注Facebook:https://goo.gl/Q9SxBw

※关注Twitter:https://goo.gl/1oVrHy

※关注Ins:https://goo.gl/MvdJE9