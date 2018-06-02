大量わさび寿司バレないように食べられるか対決【くら寿司】

今回は寿司ダウト！50貫の中にいくつか大量のわさび入りの寿司が入っています！お互いに寿司を食べて行って、わさび寿司を食べたいるのかどうかを当てあうゲーム！わさびが入っていても隠し通せれば問題なし！！
わさび入りの寿司を食べても我慢できるのか！？
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