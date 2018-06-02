大量わさび寿司バレないように食べられるか対決【くら寿司】

今回は寿司ダウト！50貫の中にいくつか大量のわさび入りの寿司が入っています！お互いに寿司を食べて行って、わさび寿司を食べたいるのかどうかを当てあうゲーム！わさびが入っていても隠し通せれば問題なし！！

わさび入りの寿司を食べても我慢できるのか！？

【プリッとChannel】

ヘロ〜♪毎日欠かさず19時に動画配信中！楽しかったらチャンネル登録、高評価↑↑お願いします！

体を張ったり、モノを作ったり、新商品のレポートをしたり、なんでもします。

コメントもお待ちしてまーす☆

◆チャンネル登録

https://goo.gl/Rk5uGh

◆プリッ２(サブ)

チャンネル登録お願いします！

https://goo.gl/DhDJFk

◆おすすめ動画

『大人が小学校貸し切って本気で鬼ごっこやったらマジ卍だった！！！！』



◆Twitter

プリッとChannelのアカウント

Tweets by purichannel

Sasuke→https://twitter.com/tokitsubasasuke

あごキング→https://twitter.com/agoyuta

しょうちゃん→https://twitter.com/goal1009

おだんご→https://twitter.com/pIcqZ2V88DC8QCj

ポロシャツ→https://twitter.com/poroshatsu1207

三戸先生→https://twitter.com/mitocap_1216

どんぐり→https://twitter.com/Y20hv4fSxiWzZi8

◆Instagram

Sasukeのアカウント

https://www.instagram.com/zashiki_sasuke/

あごキングのアカウント

https://www.instagram.com/agoyuta/

◆SasukeのLINE blog

https://lineblog.me/puritto/

◆wear

Sasukeのアカウント

http://wear.jp/sasukepapi/

グッズの販売はこちらから。数量限定です↓

http://bit.ly/2orBsSY

ブスネコTシャツの購入はこちらから↓

https://uuum.skiyaki.net/purichannel

ーーーーーーーーーーーーーーーー

再生リスト作りました

■【オリジナルゲーム】見た事ない

https://goo.gl/ccwXsC

■裏技

https://goo.gl/YRu6px

■【検証】気になることを徹底調査！！

https://goo.gl/Xjn1AE

■【再現】あのアニメ、漫画、映画を実写化！

https://goo.gl/a7hV32

■食って食って食いまくる！食べ放題

https://goo.gl/LhyYft

■大盛り、デカ盛り、爆盛り

https://goo.gl/khTnZ4

■みんな大好きドッキリだよ☆

https://goo.gl/cKc6mu

■みんな大好きディズニー企画【ランド&シー】

https://goo.gl/rsFzuR

■コラボ いつもありがとうございます

https://goo.gl/VmFQLz

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

素材提供 : PIXTA

楽曲提供：Production Music by http://www.epidemicsound.com

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《プレゼントやファンレター等の送り先》

〒106-6137

東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズ森タワー37F

UUUM株式会社（South）

プリッとChannel 宛