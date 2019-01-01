夢時代跨年 各家攤商大打"韓流"牌吸客│中視新聞 20190101

夢時代跨年晚會，攤販擠爆周邊，
有業者自製Q版韓國瑜棒棒糖，
果然成功吸引韓粉購買；
而設計"禿子跟著月亮走"貼紙的資深韓粉貼紙哥，
也帶著最新版的貼紙到場大放送；
另外還有業者自製Q版韓市長人形氣球，
掛在看板上招客、相當吸睛!
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