夢時代跨年 各家攤商大打"韓流"牌吸客│中視新聞 20190101

夢時代跨年晚會，攤販擠爆周邊，

有業者自製Q版韓國瑜棒棒糖，

果然成功吸引韓粉購買；

而設計"禿子跟著月亮走"貼紙的資深韓粉貼紙哥，

也帶著最新版的貼紙到場大放送；

另外還有業者自製Q版韓市長人形氣球，

掛在看板上招客、相當吸睛!

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