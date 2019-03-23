中國不再手軟！新總統剛上任就"叫板"中國，揚言要“殺3萬人”！北京下一道秘令，逼的對方無路可走！

環球諜報堅持新聞立臺，全面貼近受眾，實施融合傳播，以豐富的信息資訊、鮮明的中國視角、廣闊的世界眼光，講好中國故事、傳播好中國聲音，讓世界認識壹個立體多彩的中國，展示中國作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者良好形象，為推動建設人類命運共同體作出貢獻。
熱門文章
《莉亞公主》在【星戰六部曲：絕地大反攻】的金色奴隸比基尼，美到讓你無法直視！hkdarenz - 2015-12-22
Khmer student kikilu in the Morning 2016hkdarenz - 2015-12-30
【香港】啟德VS AIA 冬日機動嘉年華比拼hkdarenz - 2015-12-13
當貓仔過得比人還爽！量身打造 24 款設計傢俱，好想縮小住進去hkdarenz - 2015-12-14
港式飲茶吃到飽「潮坊」北上開店 平日午餐500元有找hkdarenz - 2015-12-23
2016「犯太歲」如何化解？除了安太歲，你還要這樣做…「猴、虎、豬、蛇」一定要看！！hkdarenz - 2016-01-26
最新文章
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会スペシャルトークステージhkdarenz - 4 天 ago
廣告載入中…
Facebook Comments