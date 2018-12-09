インドのたまご300個スクランブルエッグの作り方 / 300 eggs Bhurji

ムンバイでたまご300個を使ったスクランブルエッグをいただきました。
豪快な作り方は撮っていて楽しかったです。
味も美味しいです。お試しを！
カオカリー
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限定ライブ配信や、１対１で話ができる場所を用意してもらいました。
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