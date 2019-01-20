【HiBiKi StYle 第413回】※ドッキリ※人気声優が密室に閉じ込められた！彼女を待ち受ける試練とは…？｜相羽あいな

【HiBiKi StYle 第413回】※ドッキリ※人気声優が密室に閉じ込められた！彼女を待ち受ける試練とは…？｜相羽あいな

By hkdarenz
- 1 天 ago
- in 其他

声優事務所 響の所属声優が、3日に1本程度YouTubeで動画を配信します！

今回の担当は……相羽あいなです！

あいあいがスタジオに閉じ込められた！？
スタッフを待っていたはずがいつの間にかドアはロックされ、
モニターには「脱出したくばミッションをクリアせよ」の文字が…
あいあいを待ち受けるミッションとは！？

◆HiBiKi StYle
https://www.youtube.com/c/hibikistyle
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◆響ラジオステーション
http://hibiki-radio.jp/

◆FRESH LIVE　響チャンネル
https://freshlive.tv/hibiki
にて「愛美のPerfect Woman」「日笠・日高のお日様ぐみ！」
「響REFRESH!」好評配信中！
今後もオリジナルコンテンツの配信も予定しております。
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制作：株式会社 響
プロデュース・撮影・編集：小澤勇人ほか
構成：浅野ゆうじ・田中克樹

制作協力：株式会社ブシロード

©株式会社 響

#HiBiKiStYle #ドッキリ #脱出

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