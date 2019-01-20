【HiBiKi StYle 第413回】※ドッキリ※人気声優が密室に閉じ込められた！彼女を待ち受ける試練とは…？｜相羽あいな

声優事務所 響の所属声優が、3日に1本程度YouTubeで動画を配信します！
今回の担当は……相羽あいなです！
あいあいがスタジオに閉じ込められた！？
スタッフを待っていたはずがいつの間にかドアはロックされ、
モニターには「脱出したくばミッションをクリアせよ」の文字が…
あいあいを待ち受けるミッションとは！？
◆HiBiKi StYle
https://www.youtube.com/c/hibikistyle
チャンネル登録お願いします！
◆響ラジオステーション
http://hibiki-radio.jp/
◆FRESH LIVE 響チャンネル
https://freshlive.tv/hibiki
にて「愛美のPerfect Woman」「日笠・日高のお日様ぐみ！」
「響REFRESH!」好評配信中！
今後もオリジナルコンテンツの配信も予定しております。
ぜひ、フォローしてくださいね！
制作：株式会社 響
プロデュース・撮影・編集：小澤勇人ほか
構成：浅野ゆうじ・田中克樹
制作協力：株式会社ブシロード
©株式会社 響
#HiBiKiStYle #ドッキリ #脱出
Facebook Comments