《王牌对王牌4》02/01起每周五晚热播！

本期看点：华晨宇化身“张无忌”大秀武艺，惊艳改编《刀剑如梦》。“金庸群侠”黄日华、李若彤、周海媚将携手宋小宝、杨迪致敬金庸。

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【EP7】TVB版《天龙八部》剧组温暖聚首 华晨宇携手关晓彤重现《射雕英雄传》经典剧情 《王牌对王牌4》 20190315 [浙江卫视官方HD]

《王牌对王牌》第四季是浙江卫视推出的原创室内竞技真人秀节目，由沈腾、贾玲、华晨宇、关晓彤担任固定MC。

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