【ENG SUB 全球】《歌手2018》第6期 20180216 ：华晨宇改编周杰伦神曲《双截棍》 张韶涵创意混编走心演绎The Singer EP6【湖南卫视官方频道】

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竞演名单：

汪峰 《所有人都在玩手机》 +《夜猫》

Jessie J 《purple rain》

华晨宇 《双截棍》

KZ·谭定安 《你不知道的痛》

李泉 《眼色》

苏诗丁 《贼》

张韶涵 《情人流浪记》

返场歌手:张天 《走钢索的人》

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《歌手2018》YouTube更新时间：北京时间 每周五 21:00抢先版 23:00完整版

《歌手2018》是湖南卫视推出的音乐竞技节目，由湖南卫视节目中心制作。首发歌手为汪峰、Jessie J、李圣杰、张韶涵、张天、李晓东；

补位歌手为李泉、华晨宇；踢馆歌手为苏诗丁、KZ Tandingan。

节目每期邀请专业歌手之间进行歌唱竞赛，并提供平等竞技舞台。

《歌手2018》于2018年1月12日起每周五20:00在湖南卫视首播，由张韶涵担任该节目的首位女性音乐串讲人。

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