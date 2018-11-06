【麻雀・Mリーグ 11/5 ハイライト】２局連続のダブリー炸裂！決着は黒沢の跳満！＜ドリブンズvs風林火山vs雷電vsPirates＞『大和証券 Mリーグ』毎週月火木金よる7時生放送中

【麻雀・Mリーグ 11/5 ハイライト】２局連続のダブリー炸裂！決着は黒沢の跳満！＜ドリブンズvs風林火山vs雷電vsPirates＞『大和証券 Mリーグ』毎週月火木金よる7時生放送中



◆今夜の放送：

大和証券 Mリーグ

ドリブンズvsABEMASvsフェニックスvsPirates

11月6日(火)よる7時アベマTVで放送！

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▼番組詳細

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大和証券 Mリーグ



ドリブンズvsABEMASvsフェニックスvsPirates

11月6日(火)よる7時アベマTVで放送！

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キャスト：

赤坂ドリブンズ

渋谷ABEMAS

セガサミーフェニックス

U-NEXT Pirates

実況:小林未沙

解説:瀬戸熊直樹

レポーター:松本圭世

#Mリーグ #プロ麻雀リーグ #麻雀

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