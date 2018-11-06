【麻雀・Mリーグ 11/5 ハイライト】２局連続のダブリー炸裂！決着は黒沢の跳満！＜ドリブンズvs風林火山vs雷電vsPirates＞『大和証券 Mリーグ』毎週月火木金よる7時生放送中
◆今夜の放送：
大和証券 Mリーグ
ドリブンズvsABEMASvsフェニックスvsPirates
11月6日(火)よる7時アベマTVで放送！
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大和証券 Mリーグ
ドリブンズvsABEMASvsフェニックスvsPirates
11月6日(火)よる7時アベマTVで放送！
予約▷ https://abe.ma/2PguFLV
キャスト：
赤坂ドリブンズ
渋谷ABEMAS
セガサミーフェニックス
U-NEXT Pirates
実況:小林未沙
解説:瀬戸熊直樹
レポーター:松本圭世
#Mリーグ #プロ麻雀リーグ #麻雀
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