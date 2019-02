【閲覧注意】解くとだんだん眠くなる？謎解き図形ゲームやってみた！【vignettes】

いっちー&なる【いちなる】です!図形を変形させていく謎解きゲーム「vignettes」をやってみました!やっているうちに、だんだん睡魔が襲ってきて、、、!?

■いちなるへのお手紙・イラストの宛先

〒112-8001

東京都文京区音羽2-12-21

講談社「ボンボンTV」係

加藤一華(いっちー)・金城成美(なる)宛

【出演】 いっちー:加藤一華 なる:金城成美

◆いっちーTwitter

Tweets by kato_ichika

◆なるTwitter

Tweets by kin_1122_

◆ボンボンTV公式Twitter

Tweets by bom2tv

【いちなる】毎日17:00配信!いっちー&なる、なんでもチャレンジ【UFOキャッチャー】How To Hack Claw Crane Machine and so on

https://goo.gl/UB5fHs

【いちなるハウス】いっちー&なるコンビがワイワイ楽しくルームシェア!

https://goo.gl/9cuXG4

【歌ってみた】いちなる2人が歌ってみた・踊ってみた!

https://goo.gl/H23IVo

【ボンボンニュース】話題の漫画やアニメなどの最新情報を紹介!

https://goo.gl/p1cOeW

◎更新がすぐわかる公式ツイッター https://twitter.com/bom2tv

◎公式サイト http://bom2.tv

◎公式Facebook https://www.facebook.com/bom2tv

コミック【ボンボンTVのユーチューバーな日常】第1巻が

無料で読めます! https://comic.pixiv.net/works/3695

ボンボンファミリーのツイッターアカウントはコチラ

よっち:https://twitter.com/yocchi5810

えっちゃん:https://twitter.com/ecchan_bom2

りっちゃん:https://twitter.com/ricchan_96

なっちゃん:https://twitter.com/nacchan_bom2

いっちー:https://twitter.com/kato_ichika

なる:https://twitter.com/kin_1122_

■ボンボンTVの日常



■えっちゃんねる/悦子