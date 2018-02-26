【釣り場の超ヤバ生物】あっ、これ本気でアカンわ。

【釣り場の超ヤバ生物】あっ、これ本気でアカンわ。

By hkdarenz
- 1 天 ago
- in 其他

釣りよかコラボルアーのフロリダテスト初日。まさかのアリゲーターに遭遇。そして次の瞬間、ボトラーグリンチが襲われた！！

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