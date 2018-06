【萌妻食神 第2季】Cinderella Chef S2 EP40 种丹妮/徐志贤穿越时空秀恩爱 百纳热播剧场

►【萌妻食神】Cinderella Chef播放列表:https://goo.gl/z9kQXQ

►【萌妻食神】演员列表:种丹妮饰叶佳瑶/徐志贤饰夏淳于/赵健饰白崇业/柴格饰宋七/李艺彤饰柳依依/张奕聪饰丁弃/辛雨锡饰叶瑾蓉

►【萌妻食神】故事简介:热爱制作美食的少女叶佳瑶被土匪抢上黑风寨,并嫁给了黑风寨的三当家的夏淳于;而夏淳于的真实身份是靖安侯世子爷,朝廷派出的卧底。黑风寨被攻破后,两人因误会而失散,叶佳瑶女扮男装来到金陵,凭借精湛的厨艺打下了金陵的美食江山,成为金陵饮食界的霸主。而夏淳于与叶佳瑶在黑风寨失散后才发现自己早已陷入这段感情,两人在金陵重逢之后,夏淳于克服了重重困难,与叶佳瑶终成眷属。婚后,侯府卷入了太子与烨王的夺嫡之战,在夏淳于夫妇用尽浑身解数与烨王周旋,终于辅佐太子登上了皇位。

