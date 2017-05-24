【瀬戸弘司の朝ごはんマイクラ】#147 エリトラを取り戻せ！そしてはじめてのシュルカーボックス！

Part 146：https://youtu.be/vVMZ1IrZaBg
Part 148：ちょっと待ってね！
ジェットダイスケ写真展「空蝉 ～ UTSUSEMI 〜」
会場：EIZOガレリア銀座 東京都中央区銀座7丁目3番7号 ブランエスパ銀座ビル3階
期間：5月24日(水) 〜 6月3日(土)
10:00 ～18:30（日曜, 月曜は休館）
ジェットさんの告知動画
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