【完整版】民進黨全黨打一個韓國瑜 哭"台灣不能輸給中國韓"噁心？2018.11.09《新聞龍捲風》

（00:00:02）新聞龍捲風Part.1》 3萬人聚大旗美帶人財 民進黨發言人竟要人"呷X"！

（00:29:57）新聞龍捲風Part.2》笑韓總賣白玉苦瓜 高雄市長竟不知杉林農產！

（00:42:54）新聞龍捲風Part.3》韓總拚經濟.DDP扯藍綠 別再意識形態百姓要好生活！

（00:46:48）新聞龍捲風Part.4》北漂媽媽疼囝眼淚 綠營網軍竟肉搜羞辱"領300的"？

（01:22:21）新聞龍捲風Part.5》綠營執政33年 小野：高雄文化沙漠是國民黨害的！

（01:36:07）新聞龍捲風Part.6》高雄早餐店時薪96塊"良心價"？艱苦人顧三頓就不愛台灣？

（01:40:56）新聞龍捲風Part.7》韓國瑜高歌《夜襲》 台上台下大合唱

#新聞龍捲風 #戴立綱 #時事

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