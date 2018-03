【字幕つき】延長戦キョンス vs Masa&トラヴィス・スットコ（凱旋MCバトルvol.1準決勝）2017.9.16

Masa①

約何年たったろう? ほらあの頃から企んでた東京

※このバトルのビートであるOZROSAURUS『AREA AREA』の引用 https://www.youtube.com/watch?v=Qi9FfQi1-rg

ウソウソ やぁキョンスさん初めまして

俺 東京のシーンにゃいないMCさ

※OZROSAURUS『Profile』の引用 https://www.youtube.com/watch?v=JdR7cRX3_4I

簡単なこと 誰が言っても同じかも とはNo,no,no 思っちゃダメ

背負ったやつには分かる味だぜ

キョンス①

それは俺も一緒なんだよね たぶん君よりも田舎のとこでやってる

東京のシーンにゃいないMCさ

RepじゃなくFrom No.1 プレイヤー

京都からやってきたぜ こんな古臭い感じ ちょっとずれてる感じだけど

肝心なとこは外しません やめろ他力本願寺

Masa②

他力本願 寺 じ G これはベイサイド湘南じゃない横浜 横ノリ

ほら横浜City got me fxxkin’ broke

簡単なこと What the fxxkだ世界基準 I am なら簡単なこと言うだけ

ザウルス 恐竜に噛みつかれるのお前

キョンス②

でも最初はNASとかウータンとかの『C.R.E.A.M.』にやられちゃったタイプ

Cash rules everything around me

※Wu-Tang Clan『C.R.E.A.M.』のリリックの引用 https://www.youtube.com/watch?v=PBwAxmrE194

No, No 俺たちには無駄なしがらみなんてないはず その通り

俺はイカレた常識人

BiggieみたいにNo Diggity

※Blackstreet『No Diggity ft. Dr. Dre, Queen Pen』のことと思われる https://www.youtube.com/watch?v=3KL9mRus19o

使えねえ錆びた方位磁針

※「錆びた方位磁石など使えねえ」もOZROSAURUS『AREA AREA』のリリック

Masa③

Biggie でもいい Who Shot Ya? 誰が撃ったお前 だけどいい

※The Notorious B.I.G(通称Biggie)の曲『Who Shot Ya?』 https://www.youtube.com/watch?v=Y7yQwQtSN7M

俺は2Pacよりもいいこと言ってる

日本語ならJay-Zより上

簡単なこと Cash rules everything around me

回る風向き 俺は車 アウディ アウディ そばにいた これナマステ じゃ次

キョンス③

こんな時間になっても延長つき合ってくれてゴメンね

なんてもう一回言っちゃう

Change The Game この観客みんなが元気やね

※JAY-Z『Change The Game ft. Beanie Sigel, Memphis Bleek』 https://www.youtube.com/watch?v=9XiDG9acqRk

まだまだ行こうぜ これは2Pacの話を返しておいた

俺はこんなガリガリだけど ラップのフィジカルならシックスパック

Masa④

体現するChange The Game

元気だぜ たしかにみんな絶品だぜ

HIP-HOPの女神はべっぴんだぜ

ならしょうがねえ 純金 これは錬金じゃね?

どこまで上がる これはRolloin’ Rollin’乗り方浜ロール

※OZROSAURUS『ROLLIN’045』の引用 https://www.youtube.com/watch?v=Uv9_Q8APYac

俺はだんだんこのまま夜の街 お前を食ってパトロール

キョンス④

じゃあ俺は夜 疲れた死体を朝またいで歩こう

そんぐらいの元気があるってことだ

女神より今 君に興味が出てきたよ 楽しい

だけどVenusはすべて俺がいただく

それが不条理

Venusと見るベッドタイム・ストーリー

女神が目の前を素通り