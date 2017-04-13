【マインクラフト】ワンピースの世界で最強能力者になる#30【マイクラMOD実況】【Haru/ハル】

マインクラフトにワンピースMOD導入して悪魔の実の能力でチョコレートクエスト攻略します。
導入mod
・Mine Mine no Mi
・chocolateQuest
・CutAll
・MineAll
・CraftGuide
・Damage-ndicators
・InventoryTweaks
・OptiFine
・CustomTrees
・RecipesMod
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・タメ口OK
・謝ったら許す
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・仲間を傷つける奴は許すな
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・ハルシンジャー…Haruのファン
・Haru神…動画アップお疲れ様、の意。
※今後追加予定
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