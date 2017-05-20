【カラコン つけまなし】大人のギャル風メイク【セミマット肌】

＊＊使用アイテム＊＊
ポーラ B.A プロテクター
THREE アドバンスドハーモニープライマー エレガンス
ビヨンド パーフェクティング ファンデーション 19
MAQUIA 5月号付録ブラシ
NARS ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト
ヴィセ リシェ ブレンドカラーチークス BE7（廃盤）
TOM FORD BEAUTY アイ カラー クォード 01 ゴールデン ミンク
LoveLiner Liquid／ラブ・ライナーリキッド ダークブラウン
EYEMANIA MINERAL 2WAY EYEBROW ライトブラウン
KATE アイカラー LB-2
shuuemura カーラー
panasonic ホットビューラー
visee クレヨンアイカラー OR-3
NARS BLUSH 4017N
クリニーク ラッシュ パワー フラッター トゥー フル マスカラ
クリニーク ジェルライナーBK
24h マジックパウダー ニュアンス
M•A•C コーラルブリス
styling
tops/STUNNING LURE
earrings/H&M
佐藤優里亜
instagram @yuriang_
https://www.instagram.com/yuriang_/?h…
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