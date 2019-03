【アメリカ】スタバのドライブスルーでアリアナグランデ下さいと頼んできた

皆んなもアメリカ来たら飲んでみてね!!

.8奨学金プロジェクトとは、パーカーやTシャツのすべての利益をこれから海外大学進学、編入をする日本人の奨学金に使わせてもらうというプロジェクトです。▶︎ https://point8233217134.wordpress.com

.8 デザイン由来

“Stepping Out of your Comfort Zone and Trying New Things is the Best Way to Grow”

”居心地のいい場所を出て新たな挑戦をすることで人は成長する“

“・”が居心地の良い場所 Comfort Zone を表していて、”8“がその居心地の良い場所をStepping Out 飛び出している足の裏を再現したデザインになっています。

