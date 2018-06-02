【⚠️閲注、早食い】【大食い】大食いと早食いを兼ね備えた激熱ハンバーグ&カレーライス（3.5kg）20分チャレンジ‼️【MAX鈴木】【マックス鈴木】【Max Suzuki】

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【早食い】は大変危険な行為です。
事故った場合、死ぬ事も平気であります。
とても危険な行為なので絶対に、絶対に真似しないでください。
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皆様こんにちは、MAX鈴木です。
今回は以前チャレンジさせていただいたメニュー（🔵以前のチャレンジ動画→ https://youtu.be/G1WnNAdHCCU）
の超強化版ができたという事で、そのチャレンジをして来た時の模様を。
🔴店舗情報→ https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13049048/?amp_floating_tel=1
⭕️チャレンジ詳細
●制限時間20分
●総重量3.5kg
●制限時間内に完食で料金無料＋ワンドリンクチケットプレゼント
●失敗で6800円のお支払い
●平日ディナー時のみのチャレンジ
●事前予約制
以前のチャレンジとは比べ物にならないくらい進化してました。
もしチャレンジされる際は、火傷にお気をつけ下さい。
本当にアツアツなので、事故る可能性が極めて高いです🔥☄️🔥☄️🔥
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⚠️提供していただいた商品と実際の商品の量などには誤差がある場合がございますので、ご注意下さい。
別注で大きくしている場合がございます。
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当チャンネルではボランティアで海外向けの字幕、翻訳をして下さる方を募集しています。
もし、当チャンネルの翻訳、字幕にご協力して下さる方がいらっしゃいましたら、大変お手数ですが【📩→[email protected]】
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🔵エンディング曲（Ending theme song）
SLEEPING SUB『MAX』
iTunes⬇️ SLEEPING SUB「MAX – EP」
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※動画によっては使用していない場合がございます。
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⚫️〈BGM・効果音 著作者様〉
甘茶の音楽工房 様
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魔王魂 様
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煉獄庭園 様
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d-elf.com 様 （d-elf.com 様のサイトの方で許可を得て使用しています）
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special thanks：ゆう 様
#大食い #大盛り #デカ盛り #MAX鈴木 #マックス鈴木
#大食い王 #早食い #チャレンジ #challenge #foodchallenge
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