《快乐大本营》180106期: 强森 Dwayne Johnson 上演异国大冒险 Jumanji 李冰冰吴尊开启姐弟互坑模式 Happy Camp【湖南卫视官方版1080P】

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湖南卫视《快乐大本营》【官方版1080P超清全集】: http://goo.gl/bmGVTz

【本期精彩】李冰吴尊开启姐弟互坑模式 巨石强森上演异国大冒险

【节目简介】《快乐大本营》（Happy Camp）是湖南电视台于1997年7月11日开办的一档综艺性娱乐节目，是湖南卫视上星以来一直保持的品牌节目之一。节目采用全民娱乐的类型，以嘉宾访谈游戏型为主的综艺节目。

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