《如懿傳》第58集精彩預告

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【劇情簡介】西元1735年乾隆即位，與他少年相知的側福晉如懿也依禮進宮為妃。從此，二人在宮廷裏演繹了一段從恩愛相知到迷失破滅的婚姻歷程。新帝登基，如懿因與乾隆青梅竹馬的情分成為嫻妃，由此受到眾人排擠，而太后又與如懿家族有世仇，如懿危機四伏。此時，乾隆也同樣面對太后掌權和老臣把持朝政的難題。權力更迭過程中，乾隆與如懿互相扶持，共同渡過難關，直到二人掃清障礙。乾隆經過多年努力也如願將如懿推到皇后位置，與他共有天下。然而做了皇后的如懿卻發現，乾隆已從少年夫君成長為成熟帝王，他的多疑善變以及帝王自私不斷顯露，兩人間的情意信任漸漸破滅。但如懿依舊堅守美好回憶，恪守皇后職責，直到去世。

【主演】周迅/霍建華/張鈞甯/董潔

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