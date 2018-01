သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္း၀တီလြင္မိုး ႏွင့္ ထက္ဦးလွိဳင္ တုိ႔ရဲ႕ မဂၤလာေမာ္ကြန္းတင္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔ ဒီကေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္၊ Melia Hotel တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Yoon Wati Lwin Moe, duaghter of Lwin Moe and Htet Oo Hlaing siged on their marriage certificate on January 4, 2018 at the Melia Hotel in Yangon. #YoonWatiLwinMoe #LwinMoe